КГБ задержал более 20 человек по «террористическому» делу «о попытке поджога» дома Олега Гайдукевича. «Иностранных заказчиков» пока не задержали

Комитетом госбезопасности задержано более 20 человек, подозреваемых в попытке поджога дома депутата парламента, наследного председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича. Об этом сообщил в среду заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала СТВ.

«Задержаны более 20 человек, как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников», — отметил Бычек.

Представитель КГБ отметил, что среди задержанных по статье 289 Уголовного кодекса («Акт терроризма») семья Войтеховичей — глава семьи, его супруга, сын и невестка.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак. В качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи», — сообщил замглавы управления КГБ.

По его информации, в качестве возможных способов совершения терактов подозреваемые рассматривали «уничтожение имущества перечисленных лиц путем поджога, либо их похищение и пытки с целью записи так называемых покаянных видео».

Кроме семьи Войтеховичей, проинформировал Бычек, задержаны лица, которые использовались «в качестве курьеров для передачи денежных средств, помогали в проведении наблюдения, рекогносцировки местности по местам жительства потенциальных жертв, снабжали исполнителей видеоаппаратурой для последующей записи террористических актов и передачи этих видеозаписей иностранным заказчикам».

Представитель КГБ отметил, что «Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом». «За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками», — сказал замглавы следственного управления КГБ.

В середине июля нынешнего года следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома Гайдукевича. 11 июля депутат сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. Гайдукевич добавил, что неоднократно получал угрозы после президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе прошлого года, и связывает это со своей политической деятельностью.