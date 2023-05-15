Беларусь и Зимбабве договорились вместе покорять космос

Беларусь и Зимбабве договорились о сотрудничество в космосе. Страны намерены вместе “развивать космические технологии”, сообщила пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.



Соответствующее соглашение было обсуждалось министром высшего и среднего образования, науки и технологического развития Зимбабве Амоном Мурвира и первым заместителем председателя Президиума НАНБ Сергеем Чижиком.

Стороны назвали космические технологии одним из перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества, — рассказали в НАН.



Чижик и Мурвира договорились подписать меморандум о намерениях в ближайшей перспективе.

Будем с нетерпением ждать технологического прорыва.

