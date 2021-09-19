В Витебске продолжается варваская обрезка деревьев. «Лесорубы без головы» опять уродуют город

Несмотря на заявления бывшего уже главы Витебска о недопустимости обрезки деревьев «на нет», в городе продолжают превращать зеленые насаждения в уродливые «культи-стволы».

Читательница «Витебского Курьера» сообщила, что вандальная обрезка деревьев была произведена по улице Жесткова вблизи пожарной части.

Варварское «формирование кроны» проделано с с несколькими деревьями. Все ветви безжалостно «ампутированы».