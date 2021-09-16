Лукашенко помиловал несколько человек, осужденных по делу о массовых беспорядках, среди них — жители Орши и Витебска

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осужденных, в том числе за активное участие в массовых беспорядках. Среди помилованных — Максим Шавлинский и Сергей Рудинский из Орши и Юлия Кошеверова из Витебска, пишет незарегистрированный правозащитный центр «Вясна».

Напомним, что оршанец Сергей Рудинский этой весной был приговорен к 1,5 года «химии» за оскорбление представителя власти в телеграм-чате. Еще один житель Орши Максим Шавлинский был осужден на 2 года «химии» за комментарий в закрытом телеграм-чате, Статья – «Клевета». Медсестра из Витебска Юлия Кошеверова также была осуждена за то, что сорвала маску и головной убор с сотрудника МВД во время протестных акций в октябре прошлого года, а также ударила ногой по милицейскому микроавтобусу. Прокурор запрашивал 6 лет колонии, но женщину осудили на 1,5 года.

Замглавы администрации президента Ольга Чуприс отметила, что в отношении всех, кого затронул указ, применялось помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Это значит, что нескольких из них направят в исправительные учреждения открытого типа.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года более полугода продолжались массовые протесты. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей. Впоследствии Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что за экстремизм и терроризм было заведено более 4,2 тысяч уголовных дел, в том числе против ряда лидеров оппозиции.