Католики отмечают Воздвижение Святого Креста Господня

Религия
Опубликовано

Католики отмечают праздник Воздвижения Святого Креста Господня. Этот христианский праздник посвящен воспоминанию обретения святой равноапостольной царицей Еленой подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения.

Согласно преданию, мать императора Константина Великого, царица Елена поехала в Иерусалим в 325 году, чтобы найти крест, на котором был распят Спаситель, а также место его погребения, передает БелТА

Поиски царицы увенчались успехом — ей удалось отыскать пещеру Гроба Господня. Найден был и крест. Однако от стечения множества народа не все могли видеть и целовать Крест Господень, тогда Патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул Крест так, чтобы народ мог его видеть.

Это событие и было положено в основу богослужебного чина Воздвижения Креста. Часть креста царица Елена отправила своему сыну Константину. Остальную часть доставили в главную иерусалимскую церковь.

Духовное значение праздника заключается в пoчитании креста, являющегося символом бесконечной Божьей любви к грешникам, великoй искупительной жертвы, а также символом победы Христа над смертью. Вoздавая пoклонение кресту, верующие тем самым пoклоняются и жертвеннoсти Господа Иисуса Христа.

Католики молятся «о прекращении насилия» против белорусов

 

Воздвижение Святого Креста Господня католический праздник
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)