В Полоцке в подъезде дома грабитель напал на 86-летнюю пенсионерку

Днем 12 августа в Полоцке грабитель напал на пенсионерку и выхватил из ее рук кошелек.

Инцидент произошел в подъезде дома, где проживает 86-летняя женщина. По ее словам, в кошельке находилось 40 рублей и пенсионное удостоверение.

Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

Пытаясь скрыться от милиции, мужчина переоделся и несколько раз менял маршрут передвижения. В отношении полочанина возбуждено уголовное дело.