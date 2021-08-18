В Полоцке в подъезде дома грабитель напал на 86-летнюю пенсионерку

Главное
Опубликовано

Днем 12 августа в Полоцке грабитель напал на пенсионерку и выхватил из ее рук кошелек.

Инцидент произошел в подъезде дома, где проживает 86-летняя женщина. По ее словам, в кошельке находилось 40 рублей и пенсионное удостоверение.

Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

Пытаясь скрыться от милиции, мужчина переоделся и несколько раз менял маршрут передвижения. В отношении полочанина возбуждено уголовное дело.

В Витебской области трое мужчин незаметно украли 10-метровую водонапорную башню

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

 

Под Москвой разбился военно-транспортный самолет, все погибли

В Витебске задержан крупный наркоторговец

Начальником финансового управления Витебского горисполкома назначен Станислав Тюкало

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Под Москвой разбился военно-транспортный самолет, все погибли
Военно-транспортный самолет Ил-112В рухнул в подмосковной
021
Начальником финансового управления Витебского горисполкома назначен Станислав Тюкало
Станислав Игоревич Тюкало назначен начальником финансового
063
В Полоцке установили 5 веломаячков
В Полоцке в рамках проекта «Зелёные города» установили
050
ВВП Беларуси за полгода вырос на 3,3%
ВВП Беларуси в январе — июле 2021 года вырос
083
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)