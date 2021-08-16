В Россонском районе в лесу заблудились пенсионерка и подросток

Днем 15 августа спасателям поступило сообщение о том, что в лесу возле деревни Прихабы Россонского района потерялись 67-летняя женщина и 17-летний парень.

По дороге к месту происшествия спасатели получали сведения от диспетчера, который поддерживал связь с потерявшимися. Водитель включал сигнально говорящее устройство цистерны. Через кустарники сотрудники МЧС следовали пешком, периодически зовя пенсионерку и парня. Через некоторое время они вышли навстречу, в медицинской помощи не нуждались.