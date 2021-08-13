Работники МЧС нашли потерявшегося в лесу мужчину в Докшицком районе

12 августа в 19-55 спасателям позвонила женщина и сообщила, что в лесном массиве вблизи д. Коляги Докшицкого района заблудился ее супруг, 1962 года рождения.

К месту сообщения незамедлительно было направлено подразделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Докшицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.