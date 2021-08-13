Работники МЧС нашли потерявшегося в лесу мужчину в Докшицком районе

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12 августа в 19-55 спасателям позвонила женщина и сообщила, что в лесном массиве вблизи д. Коляги Докшицкого района заблудился ее супруг, 1962 года рождения.

К месту сообщения незамедлительно было направлено подразделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Докшицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– До потерявшегося мужчины дозвониться было невозможно, пропадала сеть, – вспоминает командир отделения Александр Чернявский. – Изредка, его родственникам удавалось дозвониться, но через пару слов связь вновь пропадала. Мы приехали на то место, куда, со слов близких, ушел мужчина. Минут пять мы подавали сигнал автоцистерны, но мужчина нас не слышал. Я и мои товарищи водители Юрий Чанторицкий и Дмитрий Боратынский отправились в лес, куда ушел мужчина. Мы шли и постоянно звали его, через некоторое время нам ответили. Звук был очень отдаленным, и мы пошли на него. Уже достаточно потемнело, когда впереди мы увидели движение. Мужчина, шел нам на встречу, визуально он чувствовал себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась.

В Верхнедвинском районе спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

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