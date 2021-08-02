Максим Недосеков направит 10 тысяч белорусских рублей Витебскому областному центру олимпийского резерва

Бронзовый призер Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту Максим Недосеков в рамках проекта «Олимпийский выбор» направит 10 тысяч белорусских рублей в Витебский областной комплексный центр олимпийского резерва.

Ранее олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович принял решение направить 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба в Витебскую школу олимпийского резерва №1. Именно там последние пять лет он проводил тренировки под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте Ольги Власовой.