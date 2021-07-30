Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских Игр в прыжках в высоту

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Легкоатлет из Витебска Максим Недосеков в квалификации в своей лучшей попытке показал результат 2 м 28 см и прошел в финальную часть соревнований, которая пройдет 1 августа.

«Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал Олимпиады, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха. В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь «подкинуть дров», — цитирует пресс-служба НОК Беларуси Недосекова.
Еще один белорусский спортсмен Дмитрий Набоков остановился на отметке 2 м 25 см, и завершил борьбу за награды. За медали в финальной стадии в прыжках в высоту среди мужчин будут бороться 12 лучших атлетов. Начнется состязание 1 августа в 13:10 по минскому времени.

 Недосеков из Витебска одержал победу на «золотом» этапе международного турнира FBK Games Hengelo 2021

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