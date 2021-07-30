Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских Игр в прыжках в высоту

Легкоатлет из Витебска Максим Недосеков в квалификации в своей лучшей попытке показал результат 2 м 28 см и прошел в финальную часть соревнований, которая пройдет 1 августа.

«Пришлось слегка поднапрячься. Рад, что прошел в финал Олимпиады, очень рад! Это уже маленький кусочек успеха. В финале, понятное дело, будет жарко. Но я, как всегда, постараюсь «подкинуть дров», — цитирует пресс-служба НОК Беларуси Недосекова.