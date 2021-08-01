Максим Недосеков стал бронзовым призером по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио

Беларусь
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Белорусский легкоатлет из Витебска Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль по прыжкам в высоту  на Олимпиаде в Токио. Белорусский спортсмен показал результат 2 м 37 см. Стоит отметить, что спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим и прыгун из Италии Джанмарко Тамбери стали чемпионами, показав такой же результат, но они брали свои попытки более уверенно, чем белорусский легкоатлет.

Бронзовая медаль Максима Недосекова стала второй для белорусской сборной. Накануне золотую медаль  выиграл батутист Иван Литвинович.

Максим Недосеков вышел в финал Олимпийских Игр в прыжках в высоту

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