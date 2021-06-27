Реконструкторы воссоздали бой за мост Блохина в Витебске

26 июня 1944 года Витебск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Спустя ровно 77 лет, 26 июня 2021 года, реконструкторы воссоздали бой, который состоялся за мост, который спустя несколько лет был назван в честь одного из освободителей — Фёдора Блохина.

Сотни витебчан и гостей города собрались на берегах Западной Двины, чтобы понаблюдать за выступающими — представителями клубов исторической реконструкции, артистами театра Якуба Коласа, военнослужащими 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.