Реконструкторы воссоздали бой за мост Блохина в Витебске

Фото: Витьбичи
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26 июня 1944 года Витебск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Спустя ровно 77 лет, 26 июня 2021 года, реконструкторы воссоздали бой, который состоялся за мост, который спустя несколько лет был назван в честь одного из освободителей — Фёдора Блохина.

Сотни витебчан и гостей города собрались на берегах Западной Двины, чтобы понаблюдать за выступающими — представителями клубов исторической реконструкции, артистами театра Якуба Коласа, военнослужащими 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Как на Двине между мостами Блохина и Кировским туристы на байдарках с непогодой боролись

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  1. Smith

    Вообще то война была с нацистами а не фашистами.

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