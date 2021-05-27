Журналист Russia Today в эфире гостелеканала призвал захватить Беларусь

Антон Красовский
Армия
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В эфире российского государственного телеканала Russia Today в прямом эфире прозвучал призыв к захвату всей территории Беларуси, всех шести областей страны.

Антон Красовский открыто призывает к оккупации территории Беларуси на российском государственном канале Russia Today. Он заявил, что Беларусь — это «6 российских губерний», а беларусы — это «9 миллионов русских«, которых необходимо вернуть в состав России.

«Это 6 наших русских губерний … Вам не жалко этих людей? Наших людей. Помните, как пел Борис Борисович? Пора вернуть эту землю себе. Уверен, большинство людей, родившихся и живущих в современной Беларуси, встретят это решение с ликованием», — заявил кремлевский агитатор.

Представители властей Беларуси никак не комментируют публичное заявление о захвате всей территории страны и ликвидации беларуской государственности. Уголовное дело не возбуждено.

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