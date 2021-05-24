Международная «Ночь музеев»: неспящие музеи Витебска

Беларусь в ICOM (International Council of Museums — Международный совет музеев)

18 мая 1977 года организацией ICOM был утвержден «Международный день музеев».

В 1997 году в Берлине прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как «Долгая ночь музеев» (Lange Nacht der Museen).

На сайте ICOM сформулирована задача проекта: «Акция направлена на привлечение посетителей, проживающих поблизости, для которых музей «так близко и далеко».

В 1999 году Беларусь, как независимое государство, включилось в международную музейную сеть.

Белорусское представительство в организации возглавляет Татьяна Бембель, по совместительству она куратор галереи TUT.BY.(Данные сайта организации 2020 года).

В этом году более 100 музеев Беларуси приняли участие в международной акции «Ночь музеев».

«Ночь музеев» в Витебске

Витебский областной краеведческий музей пригласил гостей в имение Репина — музейный комплекс Здравнево. Гостям приготовили обширную программу. Билет для взрослого стоит 20 рублей.

Отдых в красивом месте сопровождал оркестр колледжа имени Солертинского. Сольную этномузыкальную программу представил Герман Бондаренко. Ведущий научный сотрудник И.П.Гаркуша рассказывал и показывал выставку «По следам мамонта», а старший научный сотрудник С.В.Кот провел экскурсию по выставке «НЮ» из фондов музея.

Фотограф :Вячеслав Побединский

Для любителей искусства прошел «Пленер портретной живописи» студентов Художественного факультета Витебского педагогического университета.

Взрослых пригласили на дегустацию в винный погреб Репина.

Фотограф :Вячеслав Побединский

Катание на лодках, пони, игры, интерактивные фотозоны — это все было представлено вниманию приехавших посетителей. В 22.30 сон посетителей разогнало эффектное файер-шоу.

Приехавших на городском транспорте в г.п.Руба подвозили в «Здравнево» транспортом музея.

Витебский Центр Современного Искусства в течении двух вечеров приглашал витеблян на оригинальные программы. ВЦСИ была подготовлена программа: «Акция ДОМузейный ЭКСПОНАТ» . Стоимость участия в мероприятиях составила 9 рублей.

21 мая Музей Истории ВНХУ пригласил ценителей современного искусства на презентацию книги Доктора искусствоведения, профессора Татьяны Котович — «УНОВИС. Утвердители нового искусства». После почти двухчасового рассказа о Малевиче и Уновис, профессор лично провела авторскую экскурсию по экспозиции музея.

Вниманию посетителей были представлены фильмы материалы музея. Только в этот вечер для посетителей был открыт читальный зал . Редкие книги по искусству и дорогие глянцевые альбомы из фондов музея и личной коллекции Андрея Духовникова были в свободном доступе.

В 23.00 вечер закончился эффектным супрематистским «не балетом» — «Уна — дочь Казимира» молодежного театра «Колесо».

22 мая мероприятия ЦСИ проходили в Арт-пространстве на «Толстого, 7»

Молодёжный театр «Колесо» продемонстрировал зрителям «театр в окнах» — оригинальный перфоманс «SтиркаSтиралкаSушка».

Заряд бодрости подарило шоу барабанов «DRUMtsunami», и увлекательный TRASH-батл.

Любителей военной тематики 22 и 23 мая пригласил музей Шмырева.

Кроме просмотра экспозиции музея можно было посетить презентацию спецпроекта Владимира Вольнова «Посвящение матерям войны», спектакль «Письма». Любителям старых фильмов о войне был представлена возможность просмотра . Угощали гостей «партизанским чаем с сушками». Стоимость программы составила 3 рубля.

История появления международной акции «Ночь музеев»

В 1946 году возникла организация International Council of Museums, ICOM — Международный совет музеев. Целью организации стала охрана и популяризация природного и культурного наследия — прошлого и будущего, материального и нематериального.

18 мая 1977 года организацией ICOM был утвержден «Международный день музеев».

В это день музеи предоставляли посетителя возможность бесплатного просмотра экспозиции. Из года в год эта акция становилась все популярнее. Музеи продлевали время посещения и работали пока все посетители не посмотрят экспозицию.

В 1997 году в Берлине прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как «Долгая ночь музеев» (Lange Nacht der Museen).

В 1998 году 18 мая все немецкие музеи были открыты круглосуточно и бесплатно. В следующем году большинство стран присоединились к начинанию Германии.

С 1992 года по решению ICOM «Международный День музеев», и соответственно, «Ночь» получили тематическую направленность.

Темы прошлых лет: «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях», «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории», «Музеи как центры культуры: будущее традиции», «Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия»— это названия последних «Международных дней музея»

В 2020 году акция не проводилась из-за пандемии.

В 2021 году темой международного «музейного дня и ночи» стала тема — «Будущее музеев: восстановление и обновление».

Для проведения «Ночи музеев» Беларуским ICOM была разработана подробнейшая инструкция на 8 листах.

Вот выдержка из документа:

«Міжнародны дзень музеяў 2021, прысвечаны тэме “Будучыня музеяў: адраджэнне і пераасэнсаванне”, запрашае музеі, іх спецыялістаў і супольнасці ствараць, прыдумляць і дзяліцца новымі метадамі (сумеснага) стварэння каштоўнасцяў, новымі бізнэс-мадэлямі для ўстаноў культуры і інавацыйнымі рашэннямі для сацыяльных, эканамічных і экалагічных выклікаў сучаснасці.

МЭТЫ

У Міжнародны дзень музеяў у цэнтры ўвагі музеі ўсяго свету. Гэта ўнікальная магчымасць адстойваць найбольш важныя для нас пытанні. У Міжнародны дзень музеяў 2021 мы імкнемся: