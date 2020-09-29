Флаги в бело-красных тонах появляются в различных местах Витебска и Витебской области

Большой бело-красно-белый флаг на многоэтажном доме в Витебске. Courtesy photo
Витебск
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На этот раз большое бело-красно-белое полотно вывесили на многоэтажном доме в Витебске неподалеку от пересечения с Журжевской улицей. Оно привлекло внимание одного из пользователей социальной сети Facebook. Очевидец сразу же выложил фото стяга в Интернет. Видимо, протестные действия с улиц переходят в дома, и таким образом жители выражают свою позицию.

Отметим, что на днях «Витебский курьер» сообщал о появившемся бело-красно-белом флаге над новополоцким предприятием «Нафтан». Помнят жители Витебска и новогоднюю елку 2010 года, когда на ее верхушку подобный флаг водрузил Сергей Коваленко.

Флаги в бело-красных тонах появляются в различных местах Витебска и Витебской области
Новогодняя елка Витебска. 2010 год. Фото: Сергей Серебро

 

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