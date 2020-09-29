Для незрячих Витебской области закуплено более 280 гаджетов с синтезатором речи

Витебская область
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В Витебской области в этом году закупили более 280 гаджетов с синтезатором речи. Об этом сообщили в управлении социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, передает БелТА.

«В этом году было закуплено 150 смартфонов, которые в порядке очередности выдаются людям с инвалидностью по зрению — свыше 50 человек получили телефоны с синтезатором речи. Кроме этого, 41 незрячий получил плееры, которые озвучивают литературу. 91 человеку передали часы с синтезатором речи. В этом году также было уделено внимание созданию безбарьерных условий в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН). Это таблички со шрифтом Брайля, тактильной плиткой и другими элементами», — отметили в управлении комитета.

В Витебской области отделения ТЦСОН посещают свыше 1,2 тыс. инвалидов. Всего в регионе проживают более 59 тыс. человек с ограниченными возможностями, из них около 5 тыс. незрячие.

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