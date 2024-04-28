Какие продукты сильнее всего подорожали в Витебске в прошлом месяце

Общество
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В прошлом месяце в Витебске наблюдался значительный рост цен на определенные продукты.

Особенно существенно выросли цены на помидоры, стоимость которых для местных жителей увеличилась на 9% по сравнению с февралем.

Также отмечается увеличение стоимости репчатого лука на 5,1%, моркови на 4,8%. Однако свежие огурцы в марте подешевели почти на 10%, вероятно, это было вызвано увеличением урожая в местных теплицах.

Цены на яблоки увеличились на 3,6%, свекла подорожала на 2,8%, а белокочанная капуста — на 2,2%.

Житель Витебска похитил из супермаркета продукты на сумму 600 рублей

продукты рост цен
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