Какие продукты сильнее всего подорожали в Витебске в прошлом месяце

В прошлом месяце в Витебске наблюдался значительный рост цен на определенные продукты.

Особенно существенно выросли цены на помидоры, стоимость которых для местных жителей увеличилась на 9% по сравнению с февралем.

Также отмечается увеличение стоимости репчатого лука на 5,1%, моркови на 4,8%. Однако свежие огурцы в марте подешевели почти на 10%, вероятно, это было вызвано увеличением урожая в местных теплицах.

Цены на яблоки увеличились на 3,6%, свекла подорожала на 2,8%, а белокочанная капуста — на 2,2%.