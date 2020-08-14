Лукашенко назвал белорусов «пушечным мясом» и приказал «не высовываться на улицы»

Александр Лукашенко опять провел заседание Совбеза, где обсудил ситуацию в стране. Он называет это агрессией против страны. Лукашенко прямо сказал, что люди, которые выходят на мирные акции — это «пушечное мясо».

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил Лукашенко.

Лукашенко дал указание силовикам «навести порядок».