Лукашенко назвал белорусов «пушечным мясом» и приказал «не высовываться на улицы»

Фото БелТА
Власть
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Александр Лукашенко опять провел заседание Совбеза, где обсудил ситуацию в стране. Он называет это агрессией против страны. Лукашенко прямо сказал, что люди, которые выходят на мирные акции — это «пушечное мясо».

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — заявил Лукашенко.

Лукашенко дал указание силовикам «навести порядок».

«Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — заявил Лукашенко.

 

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