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Что произошло в Витебске и области на неделе

Фото: news.vitebsk.cc
Главное
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Политика

Центризберком зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты.

ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

Витеблянку оштрафовали на 540 рублей за «кормление голубей».

Витеблянку оштрафовали на 540 рублей за «кормление голубей»

 

Происшествия

В Витебске злоумышленник ограбил уличного музыканта. Немногим более суток понадобилось оперативникам уголовного розыска Первомайского РОВД, чтобы установить подозреваемого в грабеже.

В Витебске злоумышленник ограбил уличного музыканта

В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, которое «нарисовал» сам. Житель Лиозно предъявил был отановлен сотрудниками ГАИ и предъявил сотрудникам поддельное водительское удостоверение.

В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, которое «нарисовал» сам

Витебский областной суд 19 мая вынес приговор 42-летним супругам — бывшему мэру Браслава Владимиру Драневскому и экс-начальнику отдела экономики местного райисполкома Елене Драневской, которых обвиняли в коррупции.

Парень украл букет из автомата с цветами и подарил своей девушке. Позже он вернулся и вынес еще семь.

Видеофакт: Парень украл букет из автомата с цветами и подарил своей девушке. Позже он вернулся и вынес еще семь


Город

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий».

В Витебске завершается строительство путепровода «Полоцкий»

В историческом центре Витебска, в районе улицы Толстого, рабочие прокладывали траншею и обнаружили интересные артефакты. С восточного края в ней заметили стену снесённого здания, а с северной стороны открылись сводчатые проёмы, сложенные из старинных кирпичей.

В центре Витебска рабочие откопали важные артефакты

Микрорайон Билево в Витебске практически построили. Затем начнут возводить жилье в Черемушках и Лучесе. О новых жилых кварталах в городе рассказал первый заместитель гендиректора УКС облисполкома Артур Строд.

О том, когда откроют новую дорогу в Билево в Витебске, рассказал Сергей Польский.
В Витебске строители намерены в августе завершить соединение проспекта Строителей с улицей Короткевича в микрорайоне Билево, сообщил главный инженер УКС Витебска Сергей Польский. Дорога будет иметь по три полосы в обе стороны, здесь пустят общественный транспорт, в том числе троллейбусы на автономном ходу.

Когда откроют новую дорогу в Билево в Витебске?

Началось строительство нового жилого дома в Билево-3 в Витебске.

Где в Витебске строятся новые жилые кварталы? Какие квартиры, собственные или арендные, выбирают будущие новоселы и какие новшества будут применяться при возведении жилья? На эти и другие вопросы отвечает первый заместитель генерального директора УКС Витебского облисполкома Артур Строд.

Где в Витебске строятся новые жилые кварталы?

Медицина и здоровье человека

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда. Об этом сообщается на официальной странице ансамбля «Сябры».

Ушел из жизни директор Летнего Амфитеатра «Славянского Базара» в Витебске Анатолий Васенда

Работники скорой помощи из Орши потребовали выплатить им положенные надбавки. По указу №131 о материальном стимулировании работников здравоохранения медикам полагаются надбавки за работу с коронавирусом: от 300 до 4000 рублей в зависимости от должности и условий работы. Но если в больших городах платят более-менее похожие на это суммы, то в маленьких городах логику подсчетов часто сложно понять. Медики из маленьких городов задаются вопросом: «А чем мы хуже остальных?». Но теперь уже спрашивают об этом не друг друга, а начальство.

Работники скорой помощи из Орши потребовали выплатить им положенные надбавки

По данным за 21 мая, в Новополоцке зарегистрировано 247 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил в эфире телеканала «Звязда» заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин.

В Новополоцке выявили 247 случаев коронавируса

В Россонах мужчина заразил COVID-19 свою супругу, являющуюся медсестрой. Об этом местной газете сообщила заместитель главного врача по медицинской части Россонской ЦРБ Евгения Колупахо.

В Россонах муж заразил COVID-19 жену-медсестру, а она продолжала работать

Владимир Караник рассказал о эпидемиологической ситуации в Витебске.

Владимир Караник рассказал о эпидемиологической ситуации в Витебске

 

 

 

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Работники скорой помощи из Орши потребовали выплатить им положенные надбавки
По указу №131 о материальном стимулировании работников
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