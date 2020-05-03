Цугцванг или мат школьному образованию?

В шахматах «цугцванг» — это когда, внезапно оказывается, что самый полезный ход — никуда не двигаться. В этой ситуации оказалось Министерство образования Беларуси ( далее Минобр) .

Несколько десятилетий у нас велась игра под названием — «реформа системы среднего образования» . «Дореформировались» до патовой ситуации!

Понятно, что хорошее образование дешевым не бывает. Узнаем сколько стоит наше — школьное «бесплатное» образование одного школьника. В городах это — 1667,92 рубля в год, в сельских населенных пунктах – 3808,76 рубля. (Данные: Минфин 2019 года).

Про качество сельского образования не скажу. Возможно, все там хорошо. (Не зря же Коля Лукашенко учится в простой деревенской школе). А в городе за 139 рублей в месяц мы маловато получаем. За хорошее базовое или среднее образование нужно заплатить, как минимум, в два раза больше репетиторам.

Подсчитаем итог — примерно 417 рублей. И мы еще не добавили навязываемые – питание, подписки, ремонт и прочее, и прочее. А убитая нервная система и нежелание ребенка учиться вообще деньгами не измеришь! А время?

Возьмем для примера учеников 10-11 классов 45 школы. Это прилежные ученики со средним баллом 8.

В классе – 33 человека! (Оптимизировали количество 10 классов в 2019 году. (Просто А.Г. Лукашенко сказал: «Нам нужны специалисты среднего звена, а в вузах перебор экономистов и юристов»).

Класс профильный — математический. Каждый день по 7-9 уроков. Среда — день военной подготовки. В субботу — мероприятия! Присутствие обязательно! Ежедневно с 08.15 до 15.00 — в школе. В 17.00 — в репетиторский центр, с дорогой — 3 часа. Так никакого здоровья не хватит!

Знаете, пословицу «Сколько верёвочке не виться, а конец будет»? Для Минобра он, похоже, наступил. Причем с неожиданной стороны. Вирус расставил все точки над «И».

Возникла необходимость внедрить то, над чем работало Министерство образования с 2011 по 2020 год. И получилось, что учебники есть, система есть, но она не работает.

Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова во время пресс-конференции БелТа бодро и радостно отчиталась:

«Здесь мы изучили ряд вопросов. Первое — техническая готовность учреждения образования начать обучение с использованием информационных технологий. Более 90% учреждений образования имеют скоростной интернет, более 85% технически готовы сегодня начать обучение удаленно. Второе — проанализировали готовность педагогов. Сегодня у нас более 85% учителей готовы начать образовательный процесс с использованием информационных технологий. Третье — более 75% учащихся готовы начать обучение удаленно».

Все хорошо. Как бы…Реальность же в том, что предложенная министерством система не выдерживает нагрузку. Она не рассчитана на такое количество учеников!

Министерство образования расписалось в своей беспомощности. Школам дано указание самостоятельно решить вопросы онлайн-образования. Учителя в меру своих сил и возможностей через Вайбер, Zoom,Скайп и другие сервисы стали учить детей.

И вроде пошло, но высочайшим повелением родителям настоятельно рекомендовали с 20 апреля отправить детей в школу!

По данным Министерства, в школу пришли 30-40% учеников.

Вот данные, на основании опросов родителей в социальных сетях и родительских чатах, проведенных учредителем частной школы Апельсин (Минск,Витебск,Гродно) Евгением Ливянтом.

Что касается Витебска, то у нас свои данные. Опросили родителей школ №№ 45,46,31,25,18, гимназий №№ 8 и 4. По всем заведениям ситуация схожая. В классах — от 1 до 5 человек.Исключение – выпускные классы.

Далее в “опростоволосившемся” Министерстве заявили, что по итогам 4 четверти дети аттестованы не будут, ибо нет единой системы!!!

Учитель русского языка и литературы Анна Северинец обратилась в Министерство с открытым письмом. С ней согласно множество её коллег.

Вот что она сказала в интервью газете «Наша Нива»:

— Калі мы вырашаем пазбавіць дзяцей, што знаходзяцца зараз дома, права на атэстацыю ў апошняй, часцяком вырашальнай, чвэрці, мы тым самым перакрэсліваем той давер, які ёсць паміж намі, настаўнікамі, нашымі вучнямі — і іх бацькамі. Мы кідаем іх адзін на адзін з праблемай у вельмі няпростай сітуацыі. Мы перастаем даваць ім тую зваротную сувязь, якую яны зараз павінны мець ад нас і на якую маюць права. Мы распісваемся ва ўласнай бездапаможнасці. Гэта не толькі непедагагічна, гэта — не па-чалавечы. (…) Я прашу Міністэрства перагледзець неканструктыўны падыход да атэстацыі па выніках чацвёртай чвэрці тых вучняў, якія навучаюцца пры дапамозе ІКТ, дазволіць настаўнікам пераносіць у журнал адзнакі, атрыманыя за работы, што выконваюцца дома, і атэстоўваць дзяцей па выніках самастойнай працы за чацвёртую чвэрць, а таксама ўлічваць адзнаку пры выстаўленні гадавой. Пытанне арганізацыінеабходнага тэматычнага кантроля ў чвэрці лічу чыста тэхнічным — яго лёгка наладзіць нават ва ўмовах выкарыстання ІКТ.

Ответ Минобр официальным телеграмм каналам, мягко говоря, удивил и тоном, и информацией. Они собрали обиды на независимые СМИ, и конкретно на Анну, сказали,что не решили еще ничего. Дадут ответ 29 апреля. И закончили свой месседж фразой: “Что же касается конкретных мер по организации учебного процесса, то они проводятся в русле ранее выработанных, одобренных и публично озвученных Президентом решений».

Отлично! Пусть все решает Александр Григорьевич? Зачем тогда Минобр, областные, районные отделы образования с прекрасными кабинетами и хорошими зарплатами?

Дальше больше: «Педагоги не должны вести уроки дистанционно. У нас организован учебный процесс в школах, где они дают детям материал. После уроков отсутствующим может быть выдано лишь домашнее задание», — заявила агентству пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

Минобр настаивает, чтобы дети шли в школу!!! Родители не согласны. Революционная ситуация по К. Марксу: верхи не могут наладить дистанционную учебу, а родители не хотят рисковать здоровьем детей!

Снова о материальном.

Известный минский учитель Сергей Ольшевский считает, что Министерство нанесло ущерб государству и разбазарило деньги, выделенные для организации электронного обучения. Для расчета суммы ущерба он взял суммы, выделенные на систему бюджетом Беларуси, и пересчитал согласно инфляции.И вот что получилось:

С 2011 по 2015 годы Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы на “Электронное обучение и развитие человеческого капитала” были выделены 15 миллиардов рублей (новыми – 1,5 млн).

Деньги должны были пойти на:

создание национальной системы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний;

разработку программно-методического обеспечения интерактивных учебно-методических комплексов на основе продуктов с открытым исходным кодом в задачах развертывания и поддержки сетевых образовательных систем;

создание информационных сервисов для обеспечения взаимодействия учреждений образования, органов управления и населения;

создание республиканского виртуального образовательного пространства на основе технологий IP-вещания и видеоконференцсвязи;

и др.

Более того Отраслевой программой информатизации системы образования на 2014-2015 годы было выделено более 12 миллиардов (старыми) на:

разработку программного комплекса «Мультимедийная библиотека школьника» (ПК МБШ), этапы 2014-2015 годов (срок исполнения предусмотрен 2013-2018 гг.) / (> 7 млрд);

внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс (> 1,2 млрд);

внедрение в систему дошкольного, общего среднего и специального образования, систему дополнительного образования взрослых электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках Отраслевой научно-технической программы «Электронные образовательные ресурсы» на 2012 – 2014 годы и функционирующих на базе LMS Moodle;

и др.

Отдельно Сергей Ольшевский напомнил, что отраслевой научно-технической программой «Электронные образовательные ресурсы» в 2012 – 2014 годы на разработку ЭОР-ов также выделялись деньги.

“Поэтому, имхо, самое время спросить: «Минобразование, где электронное образование?” – задается вопросом Сергей Ольшевский.

Спросила у Сергей Ольшевского, как он видит ситуацию с неудавшимся переходом школ на электронное обучение и перспективы дальнейшего развития этой темы.

— Хотят ли школы учить онлайн?

— Ели вести речь о том, есть ли у школ желание заниматься дистанционно, то лучше сперва сразу задать честный вопрос всем: «А у вас есть желание работать минимум в два раза больше за те же деньги?». Скорее всего это риторический вопрос, но как ни странно, нашлось большое количество учителей и школ, которые самостоятельно организовались и наладили этот процесс. Что побудило их сделать? В каждой отдельной ситуации – это свои моменты. Важен факт: школы не ждали решения неповоротливого Министерства, а решали проблемы сами. Обидно конечно, что в итоге со стороны Минобра финансового поощрения для них, скорее всего, не будет.

— Есть ли у школ техническая возможность?

— Техническая возможность – это как техническая грамотность. Она либо есть. Либо нет. Где-то в школах нет высокоскоростного интернета, где-то старые компьютеры, но это все решаемо. Проблема в неповоротливой системе Министерства образования, которое не помогает, а наоборот, потратив огромные средства, мешает учителям.

— На какой платформе предлагает наладить обучение Минобр и как это сделать оптимально?

— Минобр, к сожалению, объективно, не смогло предоставить/разработать единой платформы. В первых рекомендациях и вовсе ответ был таким: «Делайте что хотите и как хотите!».

Если же говорить про оптимальность, то в связи с отсутствием системы общего среднего образования как таковой оптимального решения не будет. В каждом отдельном случае будет свое. Решение будет базироваться на тех возможностях, которые есть у школы, учителей и родителей с учениками.

В сети уже гуляет шутка о том, что Вайбер – это самый лучший инструмент для дистанционного обучения.

— Цена вопроса для родителей и школы? С какого класса разумно учиться таким образом?

— В связи с тем, что общего решения нет, то и стоимость в каждом отдельном случае будет варьироваться от нуля до бесконечности. Школа самостоятельно могла бы заключить с мобильными операторами соглашение и предоставить своим учителям корпоративную связь с включенным интернетом и планшеты. Такие акции были, но ими мало кто воспользовался.

А по классу, могу сказать, что сложность будет только с письмом. Родители и так помогают младшим школьникам. Так что этот вопрос решаем.

— Хотят ли родители такую систему?

— Часть родителей обрадовалась, что школы смогли организовать «дистанционку». 1/ 3 упорно водит детей в школу, а учителя попали под перекрестный «огонь» и минимум в двойной нагрузке старались решить проблемы.

— Это как временная мера? Или в дальнейшем система будет работать полностью или частично? Для кого?

— Естественно, все, что делалось – это костыли. Опираться на них в дальнейшем при построении системы не стоит. А вот изучить этот опыт и сделать соответствующие выводы – да. Эта система очень пригодится детям, которые по состоянию здоровья не могут находится в коллективе.

Знаю, что европейские страны уже более 10 лет успешно учат дистанционно на всех уровнях. Российская Федерация также не первый год предлагает различные дистанционные курсы .

Витебские репетиторы успешно и быстро перешли на электронную систему. Было интересно узнать, как это у них работает.

Предлагаем интервью с директором средней школы Апельсин и репетиторского центра «100 баллов» Капровым Александром Евгеньевичем.

— На какой платформе проводится онлайн-обучение? Сложно ли было его наладить?

— Мы пользуемся платформой Microsoft Teams. К ней сейчас открыт бесплатный доступ всем кампаниям и учреждениям, в которых до тысячи пользователей. Для нас же сделали исключение, предоставив бесплатный, по сути, анлим-доступ, хотя у нас в сумме около 3,5 тысяч учеников. Компания предоставила максимальный функционал платформы и бесплатное консультирование. Мы несколько недель долго выстраивали систему. Она работает!!!

У каждого класса есть свой «кабинет», к которому ученики подключаются по видеосвязи. Туда же «приходит» учитель, которого они все видят и слышат.

— Сложнее или проще работать учителям?

— Все наши преподаватели и администраторы заранее прошли специальное обучение. Мы организовали собственную техподдержку. Работы у учителя стало больше, так как ко всему тому, что он делал раньше, добавилась адаптация авторской методики к онлайн-занятиям.

— Сопоставимо ли качество онлайн- и офлайн-обучения?

— Не правильно относится к «удаленке» скептически. Качество онлайн-образования сопоставимо с традиционным. Здесь все зависит от учителя. При его желании и технической помощи школы все отлично получается.

У нас переход на дистанционное обучение был постепенным. Педагоги смогли подобрать такие методы и приёмы, чтобы уроки не потеряли своего качества. Мы по-прежнему проводим и все практические занятия –лабораторные и прочие…

Иногда идем на маленькие педагогические хитрости. Чтобы дети не читали с экрана во время ответа просим их закрывать глаза. Есть и другие интересные моменты. Все время появляются какие-то новые задачи и решения.

— Ваше мнение о Moodle-системе, разработанной БГПУ им М. Танка?

— О других платформах не скажу. Перед нашей технической службой была поставлена задача найти платформу, способную максимально сохранить все то, что педагоги делают на очных занятиях, и позволяющую не потерять обратную связь с учениками. Исходя из наших требований, платформа Microsoft Teams подошла идеально.

— Какую систему реально может использовать обычная школа и что мешает им это сделать?

— Любую систему, которая позволяет решать поставленные задачи. Если выбор платформы сделан правильно, усовершенствована материально-техническая база школы, обучены педагоги и учащиеся, то ничего не должно помешать эффективности и качеству учебного процесса в режиме онлайн.

— А что же Министерство? Может пока писалась статья все стало хорошо?

1 мая Министр И.В. Карпенко посетил 64-ую Минскую школу. Урок математики. Два ученика в классе.

«Может посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем, я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания, — сказал Игорь Карпенко. — Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу — всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть».

Посмотрим, что еще на сайте Минобр:

— Волонтеры помогают врачам.

— Образовательный онлайн-проект БГПУ «Будущие педагоги – детям» включен в список лучших проектов по дистанционному обучению детей!!!)))

Ну вот и еще про субботник, который прошел успешно. Деревья сажали.

Хочется порадоваться за чиновников от образования – хоть что-то получилось. Надеюсь, им это пригодиться. Работу себе найдут. Лесник – дефицитная профессия.

А учителя и родители собирают подписи за отставку министра. Уже более 3000!!!