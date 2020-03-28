Весь мир – театр, а мы в нем актеры

В нём женщины, мужчины — все актёры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той.»

Уильям Шекспир.

27 марта профессиональный праздник работников театра.

Актеры, театральные режиссёры — постановщики, продюсеры, светотехники, звукоинженеры, монтировщики декораций, билетёры и гардеробщики создают ТЕАТР!

«Спектакль начинается с момента входа в здание театра. Театр начинается с вешалки», — так 23 января 1933 года, в своём письме к цеху гардеробщиков МХАТ, писал театральный режиссёр и преподаватель актёрского мастерства Константин Сергеевич Станиславский.

Для зрителя приятное ожидание спектакля начинается с момента покупки билета.

В театре невозможно повторно увидеть одно и тоже. Можно сто раз ходить на один спектакль и каждый раз созерцать уникальное действо.

В театре нет черновика. Здесь ничего не исправишь, не переиграешь. Это не кино, где можно сыграть 100 дублей и выбрать лучший. Режиссёр-постановщик и актер театра не имеют права на ошибку. Они ответственны перед людьми, которые хотят видеть искренность и волшебство перевоплощения.

Все как в жизни: любая мысль, действие и слово осталось в прошлом. Второго дубля нет. Можно только принять последствия и сделать выводы на будущее.

Наш город богат театральными традициями. Первый постоянный профессиональный театр Витебска был открыт 23 декабря 1845 года князем А.М.Голициным. Под него перестроили старое здание на Замковой горе, возле Замковой улицы на пресечении с современной улицей Пушкина. Архитектором стал П.И. Червинский.

Театр был трёхъярусным. Нижний (бенуар) имел 12 лож (каждая на 5 человек), средний (бельэтаж) – 13 лож, верхний – галерея, партер имел более 100 мест кресел и скамей. Всего 250 мест.

Благодаря собственной балетной труппе под руководством польского балетмейстера Мориса Пиона и решено было открыть театр в Витебске.

Первые представления были даны 13 и 17 января 1846 года. Труппа Пиона представила публике комедию «Тереза» на русском языке, комедию-водевиль «Индиана и Шарлемань» Байарда на французском и балет «Аполлон и девять муз». В течении первых двух месяцев было дано 21 представление.

В марте 1846 года был перестроен фасад здания театра и построен буфет. В сезон 1846/47 годов репертуар театра состоял из более 10 спектаклей. В театре давали оперные представления в исполнении труппы под руководством Вильгельма фон Шмидкоффа. Публике были показаны «Fra Diavolo» Обера, «Севильский цирюльник» Россини, «Любовный напиток» Доницетти, «Вольный стрелок» Вебера, «Цампа, или Мраморная невеста» Герольда, «Почтальон из Лонжюмо» Адама и «Норма» Беллини на немецком языке.

Режиссёр театра Я. Чехович создал собственную драматическую труппу, которая давала спектакли в Витебске и губернии в 1847—1849 годах.

В 1848 году витебской публике были вновь представлены балеты труппы М. Пиона. В последующие годы в городском театре работали драматические труппы М. Дудченкова (1849—1850), Суровцевой-Лидиной (1852—1853), И. Готовицкого (1853), В. Оберского (1853—54).

Последние представления в деревянном здании театра были около 1856 года. Здание обветшало и было не пригодно для дальнейшей эксплуатации..

В 1870 году витебский губернатор Павел Яковлевич Ростовцев обратился к министру внутренних дел за помощью в устройстве театра: «Место для этого здания уже предназначено весьма удобное, и при единовременном пособии тысяч в пять можно было бы приступить к его постройке».

В 1873—1874 годах двухэтажное кирпичное здание жандармской команды на Смоленской рыночной площади (теперь пл. Ленина, на месте областной филармонии) было перестроено по проекту В. М. Покровского. Средства на перестройку частично были выделены губернатором, а частично заработаны любительскими спектаклями зимой 1873—1874 годов.

10 января 1874 года император Александр II утвердил название театра «Ростовцовский» («Ростовцев»), которое было дано в честь попечителя театра губернатора Ростовцева..

В театре предусматривались партер с тремя ярусами для зрителей, гостиная, буфет, гримерные для актеров. Здание театра признавалось выдающимся, про него писали, что оно «может соперничать с театрами больших городов».

Более 5 спектаклей по пьесам русских драматургов было поставлено в первый год. Множество известных российских и мировых звезд выступали в Ростовцевском театре.

23 июня 1889 году здание загорелось от разряда молнии и сгорело. После пожара реконструкция велась по проекту А.М. Клементьева. В 1897 (или 1898) году, после очередного пожара, здание перестраивал Т.В. Кибардин.

Театр приобрел тот вид, который сохранил до 1944 года. После перестройки зрительный зал театра был четырёхъярусным и вмещал до 800 зрителей.

После Октябрьской революции в театре некоторое время сохранялся дореволюционный репертуар. Театр подчинялся отделу городского хозяйства.

В начале 1919 года уполномоченный по делам искусств Витебской губернии Марк Шагал обсуждал с В. Мейерхольдом совместную деятельность на базе городского театра Витебска, однако эти переговоры ни к чему не привели.

В марте 1919 года театр был передан в ведение губернского отдела Наркомпроса, главной задачей театра стала не прибыль, а просветительство. Репертуар утверждался Отделом народного образования.

В декабре 1919 года в Витебск приехал соратник Мейерхольда режиссёр Р.А.Унгерн. Наиболее популярны в начале 1920 года были следующие пьесы: «Звезда Севильи» Лопе де Вега, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого, «Дети Солнца» М. Горького.

Целью Унгерна было создание образцово-показательных спектаклей, по которым можно учиться новому театральному искусству. 26 февраля Р.А.Унгерн создаёт студию драматического искусства и по его предложению осенью 1920 года Витебский городской театр был переименован в Губернский показательный театр.

Здесь работал коллектив еврейской драмы и комедии «Ди идише фолксштиме» (в 1921–23 гг. в Витебске существовал еврейский театр).

21 ноября 1926 года в помещении Витебского городского театра открылся второй Беларуский государственный театр.

В 20-30-е годы двадцатого века в театре кипела политическая жизнь. Руководитель студии Валентин Смышляев создал в здании на улице Замковой орден Тамплиеров. Одним из его членов был Сергей Эйзенштейн, режиссер «Броненосца «Потемкина». По легенде, именно в нашем театре его посвятили в орден. В начале 30-х годов большинство тамплиеров сгинуло в подвалах НКВД, а в газетах прошла компания против «васильковой мистики» (так окрестили орден советские идеологи).

Здание театра было снесено к апрелю 1953 года.

Современное здание театра имени Якуба Коласа, памятника архитектуры Витебска послевоенного времени, было построено в 1958 году архитекторами Максимовым и Рыскиной.

Первый проект театра предусматривал цокольный этаж для служебных помещений и гримерных. Однако, учитывая расположение театра (а стоит он на берегу Западной Двины), цокольный этаж решили не строить, так как его могла размыть река.

Как утверждают старожилы театра, здание до реконструкции в 1985-м, держалось практически на «честном слове», поскольку городские власти сэкономили на стройматериалах.

Самый знаменитый спектакль театра «Нестерка» был поставлен в 1941 году.

За развитие национальной культуры в 1944 году театру присваивается имя Якуба Коласа. В 1946 г за эту постановку Наум Лойтар, актеры Александр Ильинский, Тимофеей Сергейчик, композитор Исаак Любан и художественный руководитель театра Павел Молчанов были награждены Госпремией СССР. В мае 2016 спектаклю исполнилось 75 лет.

В 1977 году коллектив театра имени Якуба Коласа удостоен звания академический.

Театр всегда славился прекрасной актёрской школой. Множество известных имен золотыми буквами вписаны в историю драматического театра. Это народный артист СССР, лауреат госпремии СССР Александр Константинович Ильинский и Павел Степанович Молчанов. Народные артисты Беларуси Тимофей Николаевич Сергейчик, Константин Николаевич Санников, Раиса Николаевна Кошельникова, Янина Казимировна Глебовская, Алена Павловна Радзеловская, Мария Сергеевна Белинская и многие другие.

Множество замечательных образов создал народный артист СССР Фёдор Иванович Шмаков.

Новое творческое видение принес в театр Валерий Евгеньевич Мазинский, который возглавил театр с 1976 по 1989 годы. Его первая работа – «Званы Віцебска» В.Короткевича показала, что режиссёр прекрасно понимает современную беларускую театральную эстетику.

В 2001 году театру присвоено звание «Национальный».

В настоящее время художественным руководителем театра является Михаил Краснобаев. Почти 50 прекрасных артистов в работает труппе театра. Среди них народная артистка Светлана Окружная, народный артист Тадэуш Кокштыс, заслуженные артистки Галина Букатина, Светлана Жуковская, Тамара Скворцова, заслуженные артисты Виктор Букатин, Григорий Шатько, Виктор Дашкевич и другие прекрасные звезды сцены.

Традиционно в это день в театре премьера. Сегодня это «Дом на меже» по Славомиру Мрожеку. Трагикомедия из двух одно актовых пьес – «Караль» и «Дом на меже». Прекрасная пьеса созвучная современному времени, хотя написана она была в 1961 году.

Са святам Вас, нашы дарагія «коласаўцы». Творчых знаходак і новых здзяйсненняў!

В статье использованы материалы Витебской энциклопедии и сайта театра Якуба Коласа.

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