В отношении белорусских семей с детьми до трех лет ввели новую уголовную статью

В Беларуси с 1 января ввели новый режим выплат пособий на детей до трех лет. Речь о тех случаях, когда ребенок находится за границей больше двух месяцев кряду или более 183 дней за календарный год, сообщает Фонд соцзащиты (ФСЗН).

Власти требуют, чтобы белорусы с детьми до трех лет, которые выезжают за границу более чем на два месяца, сообщали об этом соцслужбы. В таком случае до возвращения в Беларусь семьям с детьми прекратят выплаты пособий. Если этого не сделать, то можно оказаться среди должников государству и стать «уголовником».

Еще до введения новых законодательных норм силовики уже начали возбуждать уголовные дела в отношении родителей детей до трех лет, которые не находятся на территории РБ.

Напомним, в 2021 году на жительницу Чаусского района завели уголовное дело из-за того, что она выехала с ребенком в Польшу, но продолжала получать на него пособие.

Также в 2021 году в Сморгонском районе соцслужбы выяснили, что местная жительница выехала за границу, но продолжала получать пособие на ребенка. Сейчас проводится разбирательство.

С помощью новых ограничений для семей с детьми до трех лет чиновники хотят не только лишить их законных выплат, но и запугать наших граждан. Это еще один камешек в огород тех, по тем или иным причинам уехал их страны вместе с детьми.

С этого года власти ввели новшество по поиску семей с детьми до трех лет, которые выезжают за границу более чем на два месяца кряду или проживали за рубежом в общей сложности больше 183 дней за календарный год. Как ожидается, изменение должно облегчить нанимателям нахождение таких детей, чтобы прекращать выплату пособий.

«С 1 января 2024 года все работодатели, выплачивающие пособия семьям, воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет, вправе запрашивать и получать информацию, влияющую на прекращение выплаты данного пособия», — сообщает Фонд соцзащиты и ссылается на постановление за декабрь 2023 года.

К поиску родителей, которые уехали из Беларуси, но не сообщили об этом в ФСЗН, власти подключили работодателей. Им предлагается сообщать в ФСЗН информацию о нарушителях нового режима.

«В личном кабинете на портале ФСЗН есть вкладка „пособия“. Там делаете запрос на «декретниц», и раз в квартал информация обрабатывается, — уточнили в ФСЗН. — Теперь сами вводите запрос и сами будете отслеживать без привлечения инспектора».

База данных по пересечениям госграницы гражданами предоставлена Фонду соцзащиты Погранкомитетом и хранится на портале ФСЗН.

В ФСЗН уточняют, что по некоторым детям в системе может быть недостоверная информация. Такое возможно в тех случаях, когда неправильно внесены данные о ребенке. В фонде поясняют, что информация в их базу о пересечении границы попадает не по ФИО детей, а по идентификационному номеру из документов.

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