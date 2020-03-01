Азербайджанская компания SOCAR планирует отправить первый танкер с нефтью для Беларуси

Первый танкер с азербайджанской нефтью будет отправлен в Беларусь ориентировочно 20 марта, сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По словам представителя SOCAR Ибрагима Ахмедова, танкер доставит 85 тыс тонн нефти в порт Одессы. Выйдет танкер из порта Супса.

«По второму танкеру соглашение пока не заключено. Переговоры продолжаются», — сказал он.

Ранее концерн «Белнефтехим» сообщал о достигнутой договоренности с SOCAR о поставке двух танкеров нефти общем объемом 160 тыс тонн.

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