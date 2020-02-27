Легковушка в Витебске сбила пешехода, спустя пару минут пострадал еще один

Утром 26 февраля на улице Гагарина в Витебске легковушка сбила пешехода, спустя пару минут на Старобабиничском тракте в районе АЗС «Лукойл» легковушка сбила девушку.

Авария произошла 26 февраля около 8 часов утра в районе дома 10 по улице Гагарина. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора пешехода 2004 года рождения.

Спустя пару минут авария произошла на Старобабиничском тракте в районе АЗС «Лукойл». Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора 18-летнюю девушку.

В результате ДТП пешеходы с травмами доставлены в витебскую областную клиническую больницу, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ГАИ проводит проверку.

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