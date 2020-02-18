Витебские батутисты одержали победу в синхронных прыжках на этапе Кубке мира

Владислав Гончаров и Олег Рябцев уверенно победили в синхронных прыжках на первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира, что прошел в столице Азербайджана Баку.

Результат витеблян – 52,750 балла, у дуэта из Франции, занявшего 2-е место, – 51,310, пишет БелТА.

Также в активе сборной Беларуси серебряная медаль в индивидуальных прыжках, ее выиграл Иван Литвинович из Вилейки (Минская область) с результатом 61,360 балла, у победителя из Китая – 61,585. В состязаниях участвовали 150 спортсменов из 30 стран.

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