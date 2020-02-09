Алина Талай из Орши победила на турнире в Польше

Белорусская барьеристка Алина Талай стала лучшей на дистанции 60 метров с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour, который состоялся в Торуни (Польша), сообщает Белта.

В решающем забеге Алина Талай показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.). Третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.).

Еще одна белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, достигла пятой позиции итогового протокола — 4 мин. 6,77 сек.

Анастасия Мирончик-Иванова, которая выступает в прыжках в длину, также расположилась на пятом месте с результатом 6,50 м.

Дарья Борисевич и Анастасия Мирончик-Иванова продемонстрировали хорошие результаты и реально претендовали на победу в своих дисциплинах. Им немного не хватило в этот раз. Пожелаем удачи нашим девушкам!

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