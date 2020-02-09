Алина Талай из Орши победила на турнире в Польше

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Белорусская барьеристка Алина Талай стала лучшей на дистанции 60 метров с барьерами на четвертом этапе международного турнира World Athletics Indoor Tour, который состоялся в Торуни (Польша), сообщает Белта.

Алина Талай Беларусь Орша

Алина Талай. Фото World Athletics

В решающем забеге Алина Талай показала результат 7,87 сек. На второй позиции разместилась представительница Нигерии Тоби Амусан (7,89 сек.). Третьей стала спортсменка из США Кристина Клемонс (7,89 сек.).

Белорусская барьеристка Алина Талай

Белорусская барьеристка Алина Талай. Фото: Белта

Еще одна белоруска Дарья Борисевич, выступающая в беге на 1500 м, достигла пятой позиции итогового протокола — 4 мин. 6,77 сек.

Анастасия Мирончик-Иванова, которая выступает в прыжках в длину, также расположилась на пятом месте с результатом 6,50 м.

Дарья Борисевич и Анастасия Мирончик-Иванова продемонстрировали хорошие результаты и реально претендовали на победу в своих дисциплинах. Им немного не хватило в этот раз. Пожелаем удачи нашим девушкам!

Оршанка Алина Талай стала второй на международном турнире по легкой атлетике в Париже

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Алина Талай. Фото с официальной страницы «Вконтакте»

Алина Талай Беларусь Орша

Фото Белта

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