Легкоатлет из Орши Виталий Парахонько завоевали серебряную медаль на турнире во Франции

Серебряную медаль в беге на 60 метров с барьерами в международном турнире по легкой завоевал оршанец Виталий Парахонько. Белорусский легкоатлет преодолел дистанцию с результатом 7,79 секунды. Золото в этот день взял спортсмен из США. Чемпионат проходил во Франции в городе Мондевиль в начале февраля.

Из других белорусских спортсменов в Мондевиле отличилась уроженка Могилевской области Кристина Тимановская. Она выиграла серебро в беге на 60 м, а на 1-м месте оказалась представительница «черного континента» из Гамбии.

Напомним, что в эти дни отличилась еще одна оршанка. Барьеристка Алина Талай заняла второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting de Paris, который проходил в Париже. В финальном забеге она преодолела 60 м с барьерами за 7,97 сек.

Оршанка Алина Талай стала второй на международном турнире по легкой атлетике в Париже

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