В Орше обокрали тату-мастера, после вечеринки вынесли тату-машинки

Ночью 9 февраля в Оршанское РУВД позвонил мужчина с заявлением о хищении из квартиры двух тату-машинок и расходных материалов к ним. В жилище следов взлома не оказалось, поэтому оперативники сделали акцент на показаниях потерпевшего.

Мужчина рассказал, что в начале января уехал к возлюбленной в другой город, оставив квартиру под присмотром матери. Женщина регулярно приходила к сыну и выгуливала его собаку, однако спустя некоторое время попросила делать это соседку по дому.

– Девушка согласилась и заодно воспользовалась свободной квартирой, организовав в ней застолье со своими знакомыми. Через два дня алкогольного веселья компания разошлась, а один из ее участников прихватил с собой вещи хозяина стоимостью около 1000 рублей, – рассказали в Оршанском РУВД.

Выйти на след подозреваемого для сыщиков оказалось делом времени. Причастным к преступлению оказался 25-летний житель Орши, у которого и был найден инструмент. С его слов, он владеет навыками тату-ремесла. Чтобы начать свое дело, решился на кражу оборудования, сообщили в пресс-службе МВД.

Следователи уже дали правовую оценку действиям оршанца, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за хищение мобильного телефона.

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