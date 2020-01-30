Около 7000 долларов и золотые украшения украл наладчик компьютера из сейфа пенсионерки в Витебске

В Октябрьский РОВД города Витебска обратилась пенсионерка. Она сообщила, что из сейфа в её квартире похищены около 7000 долларов и золотые украшения. По факту сама кража произошла еще полгода назад, но за помощью женщина обратилась только сейчас, сообщает телеграмм-канал Милиция Витебщины.

Сотрудники уголовного розыска по крупицам восстанавливали картину преступления, но все-таки вышли на след подозреваемого. Выяснилось, что витебчанка много времени проводит за рубежом, где обосновались ее сын и дочь.



Женщина попросила знакомого помочь с настройкой компьютерного оборудования. На глаза работнику попался сейф, в котором торчали ключи. Воспользовавшись моментом, мужчина похитил имущество.