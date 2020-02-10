Ограбившего 72-летнюю пенсионерку рецидивиста задержали по горячим следам

Сообщение о нападении на женщину поступило в милицию вечером 6 февраля. 72-летняя пострадавшая сообщила сотрудникам милиции, что направлялась в гости к своей подруге. Она зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Когда двери открылись на одном из этажей, преступник выхватил у неё из рук сумку, в которой находились деньги и документы.



Спустя два часа оперативниками была установлена личность подозреваемого. Об этом сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Грабителем оказался ранее судимый 37-летний житель Витебска. Как стало известно в результате проверки, мужчина приметил жертву в магазине, куда та заходила за покупками. Он проследовал за пенсионеркой до подъезда одной из многоэтажек по улице Петруся Бровки и вместе с ней зашел в лифт, где совершил преступление.

На момент задержания подозреваемый успел потратить часть украденных денег на спиртное. Экспертиза показала наличие в его выдыхаемых парах 3-х промилле алкоголя. Следователями Витебского ГОСК возбуждено уголовное дело.

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