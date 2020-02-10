В Витебском горисполкоме пройдет «горячая линия» по условиям оплаты труда бюджетников

11 февраля в Витебском городском исполнительном комитете пройдет «горячая линия» по условиям оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», пишут «Витьбичи«.

«Горячую линию» проводит Управление по труду, занятости и социальной защите Витебского городского исполнительного комитета.

Время проведения: с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Телефон «горячей линии» 36-25-42.

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