Фильм «Паразиты» слал победителем кинопремии Оскар 2020

Самое крупное событие в мире кино состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля — Оскар 2020. Церемония Американской — самое ожидаемое событие в мире киноискусства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC. В конце вечера стал известен победитель — обладатель статуэтки в номинации Лучший фильм. Итак, по мнению Американской киноакадемии, лучшим стал фильмом «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. В фильме «Паразиты» рассказывается о семье Китхэков, которые, будто паразиты, присосались к богатой семье Паков.

Вначале Киану Ривз присудил фильму «Паразиты» приз за лучший оригинальный сценарий, позже — «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, и, ближе к финалу церемонии, ещё и приз за лучшую режиссуру.

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс («Джокер»).

Исполнительницей лучшей женской роли стала Рене Зельвегер («Джуди»).

Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»).

Оскаром за лучшую женскую роль второго плана награждена Лора Дерн («Брачная история»).

Лучшим анимационным фильмом стала «История игрушек 4».

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» (напомним, что он не заинтересовал наших прокатчиков, и его нельзя было посмотреть в кинотеатрах).

«Оскар» за лучшую музыку достался Хильдур Гуднадоттир («Джокер»). Она же раньше сочинила музыку к нашумевшему сериалу «Чернобыль».

Элтон Джон получил премию за лучшую песню («Рокетмен»). Приз за лучшую операторскую работу получил Роджер Дикинс («1917»).

Кинопремию «Оскар» вручили уже в 92-й раз. Церемония проходила в театре «Долби» в Голливуде. Самая популярная кинопремия вручается за заслуги в области кинематографа за 2019 год.

За что давали «Оскар» 65 лет назад