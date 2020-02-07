Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк оказались в рейтинге самых романтичных городов Беларуси

Составлен рейтинг самых романтичных городов Беларуси.

Команда проекта Picodi.com изучила данные статистики поисковых запросов в интернете и составила рейтинг самых романтичных городов Беларуси.

В списке фраз, которые рассматривались, были «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина. Частота подобных запросов перед праздником всех влюблённых возрастает во всей Беларуси. Однако, в некоторых городах стремление приятно провести время со «второй половинкой» растёт больше, чем в других.