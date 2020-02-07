Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк оказались в рейтинге самых романтичных городов Беларуси

Составлен рейтинг самых романтичных городов Беларуси.
Команда проекта Picodi.com изучила данные статистики поисковых запросов в интернете и составила рейтинг самых романтичных городов Беларуси.
В списке фраз, которые рассматривались, были «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина. Частота подобных запросов перед праздником всех влюблённых возрастает во всей Беларуси. Однако, в некоторых городах стремление приятно провести время со «второй половинкой» растёт больше, чем в других.
Результаты обработки статистических данных Google по Беларуси показали, что самые романтичные беларусы живут в Жодино, Новополоцке и Пинске. В этих городах рост поисковых запросов, связанных с Днём всех влюблённых, был самый большой. Жодино — это небольшой город (64 тыс. жителей), а его ведущая отрасль — промышленность. Тем не менее именно жодинцы больше остальных беларусов ценят тёплые отношения и романтику, сообщает picodi.com.
Минск замыкает первую пятёрку «романтиков». Видимо, жителей мегаполиса отвлекает от Валентинова дня рабочая суета.
Среди 21 исследованного города меньше всего интересуются Днём святого Валентина и всем, что с ним связано, в Борисове (21 место), Гомеле (20 место) и Бобруйске (19 место), пишет belaruspartisan.by.
Витебск занял 9 место в рейтинге самых романтичных городов Беларуси. Полоцк оказался на 4 месте рейтинга. Орша — четырнадцатая. Почти победил Новополоцк (2 место).
Весь рейтинг выглядит следующим образом: