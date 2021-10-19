Спорт для будущих Шумахеров: картинг от прошлого до настоящего

В большинстве видов спорта ранний старт – не единственное, но очень важное условие для успешной карьеры. И автоспорт – не исключение. Именно этим и объясняется популярность картинга: ведь для тех, кому еще далеко до 18, это единственный доступный путь в мир скорости, рева моторов и запаха разогретой асфальтом резины.

История картинга

Существуют две популярные версии происхождения этого вида спорта — и обе они связаны с тележками. Первая гласит, что честь изобретения гонки на картах (а карт в переводе с английского означает «тележка») принадлежит американской детворе, которая в 30-е годы прошлого века развлекались скоростными спусками с горок на своих игрушечных тележках, превращенных в подобие машинок.

Вторая приписывает изобретение картинга американским пилотам, которые под занавес Второй мировой войны придумали устраивать гонки по летному полю на тележках для транспортировки боеприпасов. А в качестве доказательства сторонники этой версии приводят тот факт, что изобретатель первого настоящего карта, американец Арт Инглс, в прошлом и сам был военным летчиком. Именно Игнлс, работавший после войны механиком в компании по производству гоночных машин, в 1956 году на гонке в Помоне (США) представил первый карт, оснастив его двигателем от газонокасилки, простейшим рулевым механизмом и тормозом.

А дальше начинается невероятная история успеха этой идеи: уже в 1957 году в США проводятся соревнования по картингу, еще через год новое увлечение прокладывает себе путь за океан и покоряет Европу, в 1961 году приходит в СССР. А в 1964 году — менее чем через 10 лет после изобретения Арта Инглса! – состоялся первый чемпионат мира по картингу!

Развлечение или спорт: в чем разница?

Карты, которые сегодня существуют в мире современного автоспорта, по техническому устройству и возможностям ушли далеко вперед от своего прообраза. Его черты (маломощный двигатель, отсутствие коробки передач) лучше всего сохранились в прокатном картинге. Хотя скорость даже такой карт может развить весьма высокую — до 100 км/ч. Так что даже для опытного водителя такой заезд может обернуться массой острых впечатлений.

В спортивном картинге машинки имеют более сложное устройство (включая трансмиссию и коробку передач), а также более мощный двигатель, позволяющий развивать скорость до 260 км/ч. При этом за счет малого веса ускорение происходит очень быстро: с 0 до 100 км/ч можно разогнаться за 3 секунды. Именно за рулем таких картов делают свои первые шаги в автоспорте будущие чемпионы. Правда, самым маленьким гонщикам по-настоящему мощные машины пока не доверяют, но от прокатного карта даже самые «младшие» спортивные классы отличаются достаточно сильно.

Спорт по всем правилам

Картинг — занятие, доступное детям с довольно раннего возраста. В спортивные секции принимают даже пятилеток, и с этого же возраста проводятся первые соревнования. В Беларуси это класс «Малыш», в котором состязаются дети 5-8 лет: они могут побороться за победу в многоэтапном Первенстве Республики Беларусь по картингу. Самым «взрослым» классам, помимо первенства, открыт путь и в чемпионат страны.

Правила же, по которым проводятся гонки, одни на всех: нужно проехать определенное количество кругов на скорость, при этом контактная борьба, намеренные столкновения, выталкивание соперников за пределы трассы запрещены и караются различными санкциями, вплоть до дисквалификации. Помочь стать первым могут только тактика, искусство пилотирования и скорость реакции. А еще — выдержка и самоконтроль: одной из самых распространенных и обидных ошибок начинающих картингистов является фальстарт, который наказывается штрафными секундами. Стартовая позиция определяется результатами квалификаций, после чего гонщикам предстоят два заезда на очки. Итоговое место в протоколе зависит от суммы очков, набранных на каждом этапе, с учетом всех штрафов.

Дело техники

Даже в детских соревнованиях к технической стороне дела относятся со всей серьезностью: в регламенте соревнований до мельчайших подробностей прописаны требования, которым должны соответствовать карты перед выездом на трассу. И за их соблюдением судьи следят весьма тщательно. Александр Теленченко, отец и тренер сразу двух юных картингистов Миши и Максима (кстати, Миша в этом году стал обладателем Кубка Республики Беларусь по картингу и победителем Первенства Республики Беларусь по картингу в классе «Малыш», а Максим занял в этих соревнованиях третье место), признается, что техническому состоянию картов приходится уделять не меньше внимания, чем подготовке самих гонщиков:

— Каждая гонка — это настоящее испытание для машины, а в нашем случае — сразу двух, поскольку мальчишки гоняют вдвоем в одном классе. Так что на нашу «техподдержку» ложится двойная нагрузка: приходится то колдовать с настройками, то оперативно искать и устранять неисправности и поломки — порой весьма неожиданные. А это требует наличия определенной технической базы, от запчастей до инструмента. Решать эти вопросы нам помогает поддержка компании Bosch, с которой нас уже не первый сезон связывают партнерские отношения.

За это время мы успели убедиться, что в картинге не бывает мелочей — точнее, любая мелочь может или помочь гонщику показать все, на что он способен, или, наоборот, помешать добиться хорошего результата. И к технической части это относится в той же мере, что и к тому, что происходит на трассе.

По словам Александра, картинг как вид спорта, даже если им занимаются дети, требует большой самоотдачи. Но эмоции от побед, уроки от поражений, а главное, удовольствие, с которым его сыновья запрыгивают в свои машинки, того стоят.