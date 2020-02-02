Эксперты назвали самые необъяснимые запросы по поиску авиабилетов

Подборку самых необычных запросов по поиску авиабилетов за 2019 год опубликовал сайт Aviasales.

Что ищут пользователи, но не находят

Согласно обнародованному рейтингу, возглавляет ТОП необычный маршрут, который пролегает из российской столицы в Москву. Трудно сказать, для чего пользователи сервиса искали информацию о рейсах из Москвы в… Москву. Можно предположить, что такой запрос пользователи отправляют вследствие ошибки при заполнении формы поиска.

Не менее популярны запросы на билеты на Азорские острова и город Фес в Марокко. Видимо, это новые тренд 2019 года, которым пока не найдено объяснения. Причем, пользователи были уверены, что в эти места из Москвы летают прямые рейсы.

«На Москву через Пекин»

Еще одним местом массового «паломничества» стал город Комсомольск-на-Амуре. И хотя прямого рейса из Москвы в этот город нет, россияне упорно его запрашивают, видимо, в надежде, что такой рейс вот-вот появится, и тогда можно будет отправиться в этот прекрасный город. Пока туда можно добраться только с пересадками через Южно-Сахалинск и Хабаровск. Похожая ситуация и с направлением Санкт-Петербург – Петрозаводск. В настоящий момент в столицу Республики Карелия можно долететь с пересадкой в Москве.

Не менее удивительны запросы авиабилетов из Санкт-Петербурга в Макао, Бора-Бора и Монте-Карло. Можно подумать, что тысячи жителей северной столицы летают поиграть в рулетку в Монте-Карло. Примечательно, что пользователи упорно интересовались лишь регулярными и прямыми рейсами в эти города. Интересно, а почему бы туристам не слетать в Беларусь, где есть немало достопримечательностей. Здесь же можно посетить и казино.

Выбрать билеты можно и на другом сайте. Например, сервис по поиску авиабилетов Tickets.by предлагает широкий выбор билетов. Здесь можно найти и забронировать не только авиабилеты. Сервис также предлагает автобусные и железнодорожные билеты, а также отели. Конечно, не факт, что на сайте есть билеты на прямые рейсы в Микронезию, но все популярные направления широко представлены.

Возможность вылететь на отдых из Витебска – это большая радость, особенно для тех, кто давно не был в отпуске. При этом хочется сэкономить время на поиск и покупку билетов. Зачем делать лишние телодвижения, если есть удобный сервис по поиску. Благо, таких не мало.

Современные путешественники ценят комфорт, который предоставляет качественный сервис бронирования билетов. Следует отметить, что каждый выбирает для себя наиболее удобный вид транспорта. Кому-то больше нравится самолет. Другие отдают предпочтение железнодорожному транспорту. Как говорится, каждый выбирает сам. А выбирать можно по-разному. Можно неторопливо вводить разные запросы, включая даже самые необычные. Как говорится, мечтать не запрещено. А вдруг, поддавшись импульсу, вы решите полететь в Гренландию или на острова Кука. Все пути открыты, однако не следует забывать что есть нежелательные для посещения страны. Например, сейчас, неожиданно, такой страной стал Китай из-за вспыхнувшей там эпидемии.

Следует отметить что из любого города можно заказать билеты и купить в интернете. Дальше все просто: доехал до аэропорта, совершил посадку на самолет и всего через несколько часов ты уже находишься на морском побережье или в горах. Не стоит забывать и об отдыхе внутри страны. Однако в Беларуси пока видят резона развивать авиасообщение внутри страны. Здесь на выручку придет развитая транспортная сеть железнодорожного и автобусного транспорта. Ну если хочется посмотреть мир, то обратите внимание на струны, куда чаще всего летают наши соотечественники.

Популярные страны для безвизового посещения

Азербайджан

Аргентина (до 90 дней)

Армения

Бразилия (до 90 дней)

Венесуэла (до 90 дней)

Грузия

Израиль (до 90 дней в каждый период из 180 дней)

Казахстан

Катар (до 30 дней)

Куба (до 30 дней)

Кыргызстан

Македония (при наличии приглашения)

Молдова

Объединенные Арабские Эмираты (до 30 дней)

Россия

Сербия (до 30 дней)

Таджикистан

Турция (до 30 дней)

Египет

Узбекистан

Украина

Черногория (до 30 дней, при наличии приглашения) Полный список стран, для посещения которых не требуется виза, имеется на сайте белорусского МИД.

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