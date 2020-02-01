Витебский облисполкомы проведет сегодня прямую телефонную линии

Прямые телефонные линии состоятся сегодня Витебском облисполкоме, сообщает Белта.

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан. Такие прямые линии проводятся с января 2015 года по субботам.

Телефонную линию с 9.00 до 12.00 проведет: заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222).

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