Новый мэр Витебска поделился своими планами

Работа с людьми и решение их насущных проблем должны быть приоритетными. Такую точку зрения выразил журналистам новый мэр Витебска Вадим Зарянкин. Вчера он был назначен Президентом на должность председателя Витебского горисполкома.

Вадим Зарянкин рассказал, что Александр Лукашенко во время согласования поставил ряд задач по дальнейшему развитию областного центра. Витебск — многонациональный город Беларуси, дух толерантности должен в нем сохраняться и приумножаться, подчеркнул глава государства.

Вадим Зарянкин отметил, что на уровне руководства региона для развития города делается многое, однако еще предстоит совершенствовать инфраструктуру, социальную сферу — сделать все, чтобы было удобно жить и отдыхать жителям и гостям Витебска, сообщает Белта.

Новый мэр Витебска также отметил, что в новой должности намерен первостепенное внимание уделять решению проблем людей.

«Данная работа ведется в области и городе, при этом, безусловно, она будет совершенствоваться в соответствии с требованиями Президента», — сказал Вадим Зарянкин.

Президент Лукашенко обратил внимание на важность состоявшегося знакового совещания по развитию АПК Витебской области, где были поставлены задачи перед руководством региона. В выполнении поставленных задач должен будет участвовать и город Витебск, в том числе задействуют его промышленную сферу.

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