Новый мэр Витебска поделился своими планами

Редакция
Витебск, Город

Работа с людьми и решение их насущных проблем должны быть приоритетными. Такую точку зрения выразил журналистам новый мэр Витебска Вадим Зарянкин. Вчера он был назначен Президентом на должность председателя Витебского горисполкома.

Фото: vitvesti.by

Вадим Зарянкин рассказал, что Александр Лукашенко во время согласования поставил ряд задач по дальнейшему развитию областного центра. Витебск — многонациональный город Беларуси, дух толерантности должен в нем сохраняться и приумножаться, подчеркнул глава государства.

Вадим Зарянкин отметил, что на уровне руководства региона для развития города делается многое, однако еще предстоит совершенствовать инфраструктуру, социальную сферу — сделать все, чтобы было удобно жить и отдыхать жителям и гостям Витебска, сообщает Белта.

Новый мэр Витебска также отметил, что в новой должности намерен первостепенное внимание уделять решению проблем людей.

«Данная работа ведется в области и городе, при этом, безусловно, она будет совершенствоваться в соответствии с требованиями Президента», — сказал Вадим Зарянкин.

Президент Лукашенко обратил внимание на важность состоявшегося знакового совещания по развитию АПК Витебской области, где были поставлены задачи перед руководством региона. В выполнении поставленных задач должен будет участвовать и город Витебск, в том числе задействуют его промышленную сферу.

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