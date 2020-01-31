Фура сильно пострадала от удара с легковушкой. Смотрите что осталось от легковушки

Лобовое столкновение фуры Mercedes-Benz Actros и легкового автомобиля Mitsubishi Lancer произошло сегодня ночью неподалеку от Бегомля в Докшицком районе.

Столкновение произошло 31 января около 3:50.

Водителя Mitsubishi деблокировали спасатели. 27 летний водитель легковушки получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МЧС. 39-летний житель Витебска, который управлял фурой смог покинуть кабину без посторонней помощи, однако фура получила серьезные повреждения. По факту ДТП Проводится проверка.

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