На 6 лет посадили отца за истязание маленького сына

К шести годам лишения свободы и большому штрафу приговорили 31-летнего жителя Витебска, который истязал маленького сына и бил жену.

Напомним, что 12 августа в милицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке многоквартирного дома с телесными повреждениями обнаружен малолетний ребенок, проживающий в одной из квартир. Тогда прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что вечером 11 августа отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры причинил телесные повреждения своей супруге, после чего женщина ушла. Мужчина продолжил распивать спиртное, после чего избил своего четырехлетнего сына и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке. Там его обнаружили соседи, которые заметили следы побоев и вызвали милицию.

Как выяснило следствие, мужчина периодически в состоянии алкогольного опьянения избивал свою женщину. Правоохранителям удалось установить девять подобных фактов. В результате молодому человеку было предъявлено обвинение по ряду статей УК.

Сегодня, 28 января, в суде Первомайского района Витебска был оглашен приговор суда.

— Обвиняемый признан виновным по всем статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима

и штрафа в 150 базовых величие, — сообщила изданию news.vitebsk.cc официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.