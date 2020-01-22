В парламенте Израиля говорили о Витебске

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко в первый день своего визита в Израиль 21 января встретился со спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Спикер белорусского парламента находится в Израиле с целью участия в мероприятиях Международного форума лидеров, который пройдет в Иерусалиме.

Среди многих вопросов парламентарии также обсудили перспективы реализации договоренностей о создании зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС.

Во время встречи была подчеркнута необходимость более тесного взаимодействия в международных организациях, в частности в ПА ОБСЕ.

«Нам необходимо активно использовать потенциал парламентской дипломатии для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», — считает Владимир Андрейченко. Он предложил активизировать работу белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Парламентарии обсудили и перспективы сотрудничества в областях науки, инноваций, медицины, сельского хозяйства и туризма.

Отмечая важность региональных связей, Владимир Андрейченко подчеркнул важность реализации проектов по сохранению мест исторической памяти, связанных с совместным проживанием белорусского и еврейского народов на территории Беларуси. С Витебщиной, например, связана жизнь основателя современного иврита Элиэзера Бен-Йегуды.

Еще одним напоминанием об общих страницах истории является один из символов Кнессета — Зал Марка Шагала, уроженца белорусского Витебска, в котором побывали спикеры.

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