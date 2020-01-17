Международные соревнования по танцевальному спорту пройдут на выходных в Витебске

18-19 января в Витебске пройдут Международные соревнования по танцевальному спорту «Витебская снежинка — 2020». Выступления участников будут проходить в КЗ «Витебск» в 10.00, 14.00 и 18.00. Смотрите как проходила «Витебская снежинка — 2019».
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