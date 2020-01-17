На браконьеров в Витебской области возбуждено 79 уголовных дел

Благодаря бдительным гражданам, в прошлом году в Витебской области выявлено 86 фактов браконьерства.

Как сообщил заместитель начальника отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, всего зафиксировано более 1,2 тыс. нарушений, касающихся рыболовства, охоты и лесопользования.

Сотрудниками инспекций изъято свыше 1,5 тыс. сетей общей протяженностью 78 км, почти 300 прочих запрещенных орудий рыболовства, 69 единиц огнестрельного оружия, в том числе 20 незарегистрированного.

По материалам природоохранной службы возбуждено 79 уголовных дел. Инспекциями выдано 201 предписание об устранении и направлено 632 рекомендации о недопущении нарушений законодательства.

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