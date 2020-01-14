Уголовное дело. Вот какую цену заплатил за плотву Миорский пенсионер

Пенсионер из Миорского района заработал уголовное дело , выловив всего одну плотву. Напоминаем, что плотва занесена в Красную книгу.

Осенью браконьер поставил сети на Улазовичском озере, в которые попала всего одна, но очень дорогая для пенсионера плотва. Мужчину задержали инспектора по охране животного и растительного мира, при чем задержали его по подобной причине уже второй раз. В первый раз пенсионер отделался административным наказанием, но вот второй раз уже возбудили уголовное дело, сообщает газета «Герой працы».