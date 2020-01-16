Витебского правозащитника ждут в УВД с вещами. Донос…

Витебский правозащитник Павел Левинов написал заявление на имя начальника УВД Витебского облисполкома полковника милиции Михаила Гриба.

Правозащитник утверждает, что постоянно совершает административные правонарушения, в частности, изготавливает и распространяет информацию на иностранном интернет сайте facebook.com, не имея на территории Республики Беларусь аккредитации.

В связи с этим Павел Левинов просит начать в отношении его самого административный процесс за деяния, ответственность за которые установлена частью 2 статьи 22.9 КоАП. Согласно данной статье, правозащитнику может быть назначен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин за незаконное изготовление продукции средств массовой информации.

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