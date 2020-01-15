Ярмарка вакансий пройдет в Витебске 16 января

16 января в 10.00 состоится ярмарка вакансий, где примут участие такие предприятия как ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»; ОАО «Красный Октябрь»; УП «Меховой комбинат»; УП «Витма» – рабочие места для лиц, имеющих инвалидность, сообщает Витебский горисполком.

Мероприятие будет проходить по адресу адресу: ул. Б.Хмельницкого, д.10, 2 этаж

Будут представлены вакансии: сборщик обуви, сборщик деталей и изделий, пошивщик изделий и др.

Читайте как проходила ярмарка вакансий в прошлом году.

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