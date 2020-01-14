МВД утвердило новый перечень нацистских организаций

Министерство внутренних дел постановлением №340 от 27 декабря определило перечни нацистской символики и нацистский организаций для нужд измененного закона «О противодействии экстремизму». Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Изменениями, принятыми в прошлом году в закон «О противодействии экстремизму» и УК Беларуси, в нашей стране введена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Под реабилитацией понимаются публичные либо совершенные с использованием публично демонстрируемого произведения, или СМИ, или интернета, или иной информационной сети действия. Они могут выражаться в оправдании идеологии и практики нацизма, признании их правильными, нуждающимися в поддержке и достойными подражания, а также распространение идеологии нацизма. Одобрение преступлений нацизма или их отрицание также незаконны в Беларуси. Это относится и к попыткам прославления или оправдания лиц и структур либо организаций, признанных трибуналами виновными либо преступными.

Соответствующие перечни должно было утвердить МВД по согласованию с КГБ и Национальной Академией наук.

Какие организации попали в перечень нацистских организаций

В перечень нацистских организаций попали Национал-социалистская рабочая партия Германии, она же Национал-социалистская немецкая рабочая партия, военизированные формирования НСДАП — СА и СС, политическая полиция гитлеровской Германии Гестапо, спецслужба НСДАП — СД. В документе говорится, что все они признаны преступными приговором Международного военного трибунала.

Также в перечень нацистских организаций внесены Охрана службы порядка и вспомогательная служба полиции порядка (Schutzmannschaft der Ordnungspolizei) — полиция, созданная немецкой оккупационной администрацией на оккупированной территории СССР во время Второй мировой войны. Отдельно упомянут 13-й белорусский полицейский батальон при СД.

Также в перечень внесена Национальная фашистская партия Италии.

В перечень символики и атрибутики для нужд новой редакции закона «О противодействии экстремизму» включена свастика, символ НСДАП — знак в виде креста с четырьмя концами, загнутыми в правую сторону под прямым углом.

Также в него попал гимн НСДАП — «Песнь Хорста Весселя», нацистское партийное приветствие «Хайль Гитлер» или «Зиг Хайль», эмблема НСДАП (партийный орел), флаг Третьего рейха, эмблема СС, атрибуты униформы СС, в том числе кокарда «Мертвая голова», петлицы и шевроны с руническими символами или «Мертвой головой», шеврон униформы СД, эмблема СА.

В перечне нацистских организаций присутствует и эмблема Национальной фашистской партии Италии: ликторская фасция (пучок вязовых или берёзовых прутьев) на фоне геральдического щита прямоугольной формы со скругленной вершиной, окрашенного в три горизонтальные полосы: зеленого, белого и красного цветов, в который вписаны заглавные латинские буквы названия Национальной фашистской партии Италии – P.N.F.