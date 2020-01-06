Компания «Арена-пицца» проиграла суд против Витебского горисполкома. Что предпримет владелец заведения «Батькова хата»?

Общество с ограниченной ответственностью «Арена-пицца» подало в суд на действия Витебского горисполкома, не согласовавшего размешенное летней террасы возле кафе «Батькова хата» на Московском проспекте. В удовлетворении этих требований заявителю экономическим судом Витебской области 23 декабря 2019 года было отказано.

В своем заявлении в суд ООО «Арена-пицца» требовало признать недействительными действия Витебского городского исполнительного комитета, выразившиеся в отказе согласовать размещение летней террасы. Суд не поддержал эти требования. По закону решение суда может быть обжаловано в пятнадцатидневный срок со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы.

Напомним, что конфликт произошел весной 2019 года, когда «Арена-пицца» пыталась установить террасу возле кафе «Батькова хата». Тогда в YouTube появилось видео перепалки с заместителем председателя горисполкома Сергеем Соглаевым, который заявил, что сооружение ставится без согласования, поэтому будет разобрано в принудительном порядке.

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