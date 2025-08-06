Белорусские теннисисты потерпели поражения на старте турнира ATP Challenger в Астане

Белорусские теннисисты неудачно начали выступление на турнире серии ATP Challenger Tour в Астане, призовой фонд которого составляет 60 тысяч долларов. В матчах 1/16 финала одиночного разряда оба представителя Беларуси завершили свое участие в соревнованиях. В эти дни также идут еще два крупных теннисных турнира в Торонто и Монреале. Смотреть за матчами Соболенко и Азаренко очень легко – достаточно лишь скачать Tennisi Kz мобильное приложение с сайта «РБ».

Егор Герасимов, занимающий 591-ю позицию в мировом рейтинге, уступил индийскому теннисисту Карану Сингху, который располагается на 401-м месте в рейтинге ATP. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 5:7, 1:6 в пользу индийского спортсмена.

Другой представитель Беларуси, Эрик Арутюнян, находящийся на 501-й строчке мирового рейтинга, также покинул турнир после первого круга. В упорном трехсетовом поединке он уступил россиянину Ивану Гахову, который занимает 248-е место в рейтинге ATP. Матч завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 5:7 в пользу российского теннисиста.

В следующем раунде турнира Каран Сингх встретится с Иваном Гаховым, который оказался сильнее Арутюняна. Таким образом, белорусское представительство в мужском одиночном разряде на турнире в Астане завершилось уже на стадии 1/16 финала.

Турнир продолжается, и теперь победитель пары Сингх – Гахов продолжит борьбу за главный приз соревнований.

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