В Витебске найдено тело женщины — предположительно, это сотрудница ИУОТ-11, пропавшая более двух лет назад

В районе улицы Набережной в Витебске 15 июля было обнаружено тело женщины. Как сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!», личность погибшей, вероятно, совпадает с Татьяной Гуделевой — сотрудницей исправительного учреждения открытого типа №11, которая пропала без вести в январе 2023 года.

По информации источника, установлены совпадения фамилии, имени и даты рождения между погибшей и ранее пропавшей женщиной. В сообщении также уточняется, что исчезновение Татьяны Гуделевой произошло 31 января 2023 года, после окончания рабочего дня. Последний раз её видели в районе Кировского моста, после чего связь с ней прервалась.

В масштабных поисках тогда принимали участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтёры, а также неравнодушные жители города. Тем не менее, результаты розыска долгое время оставались безуспешными.

Согласно данным ОСВОД, женщина официально числилась пропавшей без вести с момента исчезновения.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти. Официального подтверждения личности на момент публикации пока не поступало.