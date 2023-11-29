42-летнеий житель Витебска пропал, возвращаясь домой

42-летнеий житель Витебска Андрей Будюхин пропал по дороге из Минска в Витебск.

По сообщению Первомайского РОВД, мужчина направлялся в Витебск из столицы на серой универсальной легковой машине «Лада Веста» с государственным номером 1548 IM-2 и наклейками «Яндекс-Такси». В последний раз он связался с матерью 22 ноября в 14:50, сообщив, что находится на СТО по пути следования, и до Витебска осталось 200 километров. После этого он пропал из виду, перестав выходить на связь.

Описание Андрея: рост 173 сантиметра, темно-русые волосы, среднее телосложение, борода, носит очки. Мужчина проживает по адресу: Московский проспект, 12. В момент исчезновения он был одет в синюю куртку, вязаную черную шапку с белыми полосами, синие джинсы, белый свитер и темные ботинки.

Людей, располагающих информацией о местонахождении Андрея Будюхина, просят связаться с ПСО «СЕВЕР» по телефонам: +375 (29) 218-03-38 или позвонить в милицию по номеру 102.